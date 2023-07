Uno sguardo dentro al culto della personalità di Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) In Occidente, il “Pensiero di Xisul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” e la campagna del Partito Comunista Cinese per diffonderne i principi vengono spesso interpretati come strumenti di indottrinamento e lavaggio del cervello, con l’accusa che il presidente cinese stia utilizzando il suo “pensiero” per esaltare la propria persona e ambire a un livello di semi-divinità precedentemente riservato solo a Mao. Tuttavia, in occasionelezione inauguralediciassettesima edizioneTOChina Summer School, Patricia Thornton, professoressa associata presso l’Università di Oxford, ha messo in discussione tale prospettiva. Secondo Thornton, il “pensiero” del presidente Xi così come diffuso dalla propaganda non corrisponde veramente all’ideologia personale del leader. Piuttosto, si ...