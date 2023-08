Un’esplosione di sapori e colore al Flower Burger di Verona! | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ho avuto il piacere di visitarea Verona e devo dire che è stata un’esperienza davvero sorprendente e unica nel suo genere. Già dall’esterno, il ristorante si presenta con un’atmosfera colorata e accogliente, che invita i visitatori ad avventurarsi in un mondo divegani creativi. Come sempre nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. Che cos’ènasce come prima veganburgheria nel 2015 nel cuore di Milano e la loro filosofia è questa: “è il primo concept vegano al mondo ispirato al mondo hippie ad offrire panini gourmet colorati in un’atmosfera funky e casual aperta a ...