Unesco choc | “Inserire Venezia nella lista dei patrimoni a rischio” A minacciarla il cambiamento climatico e il turismo di massa

(Di lunedì 31 luglio 2023)potrebbe essere inserita dall’dei siti in pericolo. A proporlo sono gli esperti della stessa organizzazione delle Nazioni Unite in vista della riunione 21 Stati membri del Comitato mondiale per ilo. La città lagunare è stata dichiaratao mondiale dell’umanità nel 1987. A rivelare la circostanza sono stati in particolare Repubblica e Le Figaro che hanno pubblicato un documento dell’. Al centro delle preoccupazioni degli esperti, tra cui quelle dell’Icomos (il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti), ci sono la gestione deldi, lo sviluppo urbano avviato senza uno studio di impatto, le imbarcazioni a motore all’interno della laguna e, più in generale, i problemi ...

... dovrebbe creare "un'ondata di", volta a sollecitare le autorità ad agire, è la speranza che nutrono nella sede dell'secondo Le Figaro. LA NOTA DEL COMUNE "In merito alla raccomandazione ...Se il divieto delle grandi navi è stato rispettato - ma scrive l'dovrebbe essere esteso sia geograficamente sia su altri modelli di imbarcazioni particolarmente inquinanti - il programma per ...Non riuscite neppure a camminare verso la basilica, muovete a malapena la testa per loe l'... Nei prossimi giorni, l'invierà una missione a Odessa per effettuare una valutazione preliminare ...

Unesco choc: “Inserire Venezia nella lista dei patrimoni a rischio” Il Fatto Quotidiano

Cacciari: "Unesco non parli a vanvera e tiri fuori i soldi per opere che servono" ...Roma, 31 lug. L'Unesco ha raccomandato oggi di aggiungere Venezia nella lista dei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, affermando che le autorità italiane devono… Leggi ...