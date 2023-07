Una storia bellissima per spiegare la distinzione tra aggredito e aggressore

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un mio amico mi ha raccontato una. Unadi pugni e di preti. Unadi partite di pallone. Unadi punizioni. Unadi giustizia. Era il 1962, in una rinomata scuola romana condotta dai gesuiti. Nella classe di questo amico che mi ha raccontato la, c’erano due ragazzi ebrei. I preti indottrinavano accuratamente gli altri al dovere di trattare con rispetto e indiscriminata amicizia quei due. Uno dei quali – il protagonista della– era particolarmente asino, ma fortissimo a calcio, e perciò conteso da tutti ad averlo in squadra. Ebbene, durante una partita, a contrasto delle prestazioni e delle abilità vincenti di quel campioncino, un altro, su cui evidentemente la lezione gesuita aveva fatto poca ...

Il Delta dell'Ebro, dove le risaie coprono circa ventimila ettari di terreno, èzona molto ... il fiume quest'anno è talmente in secca che per la prima volta nellaal delta non arriva più ...Così riportando l'orologio della legalità indietro ditrentina d'anni. Ladovrebbe essere a tutti nota ma evidentemente a qualcuno va rinfrescata la memoria. Il metodo più efficace per ...Martin asedia costringendolo a concludere l'attesissimo sesto libro de Le Cronache del ...è infatti mostrato su Twitter intento a cedere un po' come tutti noi al fenomeno pop più rosa della...

Quando un padre: il film è tratto da una storia vera SuperGuidaTV

Una storia, quella di Giancarla e Anna, che tanto sarebbe piaciuta a Raffaella Carrà, per la sua «Carràmba che sorpresa!». Due amiche che si sono riabbracciate dopo ottant’anni. E la cosa singolare è ...Noi, specie dominante, siamo arrivati alla ritirata strategica. Torniamo a ospitare paure dimenticate ma dobbiamo trarne saggezza ...