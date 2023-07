Una palazzina disabitata è crollata a Matera |  ferito un uomo

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Unain tarda mattina in via Protospata, a pochi metri da via Lucana, in una zona centrale della città. La struttura erada diversi anni e interessata da alcuni lavori. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Il crollo sarebbe avvenuto mentre gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell'edificio erano in pausa pranzo. Lievemente ferito un, colpito da una scheggia, e medicato dal personale della prima ambulanza arrivata sul posto. L'intera area è stata evacuata dai vigili del fuoco. Danneggia anche un'auto. "L'immobile era stato sgomberato da diverso tempo e la squadre di operai al lavoro era andate a pranzo. Le unità cinofile non hanno riscontrato nulla, ma si sta verificandola posizione di due passanti, un ...

disabitata, perché inagibile, è crollata a Matera in via Cesare Beccaria. L'immobile era oggetto di lavori. Al momento dell'accaduto gli operai non erano nel cantiere perché erano in ...disabitata di due piani è crollata a Matera . Sull'edificio in ristrutturazione stavano lavorando degli operai, che tuttavia al momento del crollo erano in pausa pranzo . Lasi ...Grazie al loro lascito, il 17 giugno 1960 venne inaugurata ladestinata alla '... Beretta a sostenere la causa, evidenziando Il padiglione, per il quale venne preventivataspesa in oltre ...

Una palazzina di due piani è crollata a Matera mentre gli operai che stavano lavorando alla sua ristrutturazione erano in pausa pranzo. Il crollo è avvenuto in via Beccaria, nella zona centrale della ...La struttura, disabitata da diversi anni e interessata da alcuni lavori, si trovava in via Protospata, a pochi metri da via Lucana, in una zona centrale della città ...