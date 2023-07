Un posto al sole | trama 31 luglio 2023 | la sconvolgente scoperta di Rossella

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Unaspiazzerà completamenteGraziani nel corso della puntata di Unaldi lunedì 31. La ragazza, infatti, verrà a sapere da Ada che lei e Nunzio hanno trascorso la notte insieme e ci resterà molto male. Il giovane Cammarota e l'infermiera, in particolare, si sono incontrati al Caffè Vulcano e la ragazza è ripartita all'attacco con lo chef. Al termine della serata, Ada ha fatto delle avances esplicite a Nunzio e i due sono finiti a letto insieme. La mattina successiva, la ragazza dirà esplicitamente a Cammarota che desidera continuare la loro frequentazione e lui sembrerà piuttosto assente e poco coinvolto in quanto non potrà fare a meno di pensare a. Quest'ultima, quando scoprirà quello che ...