Un'orso ha aggredito due uomini in Trentino

(Di lunedì 31 luglio 2023) C'è stata un'altra aggressione di un'orsa ai danni di due persone, ieri in. Intorno alle 6 del mattino, due giovani cacciatori si stavano dirigendo verso una postazione di osservazione per la caccia, sostengono per ammirare i caprioli, quando improvvisamente si sono trovati davanti un, accompagnato da un piccolo che dormiva. L'incontro è avvenuto sul sentiero Mandrel, che porta a malga Avalina, a 1.970 metri di quota, a monte dell'abitato di Roncone, in una zona lontana dal paese. L'animale, probabilmente colto di sorpresa dall'incontro con gli umani, ha inseguito i due, che hanno gridato e sono fuggiti. Uno dei due giovani si è precipitato lungo il sentiero di ritorno, mentre l'amico si è arrampicato su un albero, dove l'orsa lo ha inseguito e lo ha agganciato a uno scarpone, facendolo cadere al suolo, battendo forte il torace su alcune ...

Anche per l'Mj5, che il 5 marzo ha un escursionista a Rabbia, vicino Trento, è in vista il trasloco in un santuario per animali all'estero. La Provincia di Trento vuole abbattere l'orsa che ieri ha inseguito e due cacciatori nei boschi di Roncone.

L'incontro tra i giovani e l'animale, che pare avesse con sè un cucciolo addormentato, è avvenuto alle 6 del mattino di domenica, fuori dall'abitato di Roncone, a quasi duemila metri di altitudine. I ...Una tranquilla escursione sulle Giudicarie, in Trentino, zona a nord del Lago di Garda, si è trasformata in un incontro ravvicinato con un'orsa che ha lasciato uno dei due cacciatori ferito. Intorno a ...