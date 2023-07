Un altro orso ha aggredito due uomini in Trentino

(Di lunedì 31 luglio 2023) C'è stata un'altra aggressione di un'orsa ai danni di due persone, ieri in. Intorno alle 6 del mattino, due giovani cacciatori si stavano dirigendo verso una postazione di osservazione per la caccia, sostengono per ammirare i caprioli, quando improvvisamente si sono trovati davanti un, accompagnato da un piccolo che dormiva. L'incontro è avvenuto sul sentiero Mandrel, che porta a malga Avalina, a 1.970 metri di quota, a monte dell'abitato di Roncone, in una zona lontana dal paese. L'animale, probabilmente colto di sorpresa dall'incontro con gli umani, ha inseguito i due, che hanno gridato e sono fuggiti. Uno dei due giovani si è precipitato lungo il sentiero di ritorno, mentre l'amico si è arrampicato su un albero, dove l'orsa lo ha inseguito e lo ha agganciato a uno scarpone, facendolo cadere al suolo, battendo forte il torace su alcune ...

In Trentino inizia un processo contro un'orsa che ha difeso il suo cucciolo. ... L'orsa ha lasciato andare due cacciatori senza far loro alcun male, sono stati graziati da un

Lecce nei Marsi. Incursione notturna dell'orso marsicano in un campo scout. Il gruppo non aveva tenuto chiuse le cambuse e ...Incursione del plantigrado per divorare i viveri accumulati in una tenda. I ragazzi hanno raggiunto le auto per mettersi al sicuro ...