ULTIM’ORA – Nessun incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aurelio Dee Roberto Calenda non si sono incontrati a Castel di Sangro per parlare del rinnovo di Victor. Nella giornata di ieridel bomber del Napoli ha fatto arrivo al ritiro abruzzese della squadra campione d’Italia, e in molti si aspettavano unper il rinnovo con il presidente.tra le parti, le ultime sul rinnovo diStando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio però il procuratore è arrivato a Castel Di Sangro per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor., i dettagli sul rinnovo (Lapresse) SpazioNapoli.itPer il momento quindicon il presidente che è arrivato più tardi. Al momento, sempre secondo il noto ...