Ultime Notizie Serie A | Lukaku-Juve più vicini | Inter-Scamacca prima offerta

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24ntus, il Chelsea apre a Vlahovic come contropartita I bianconeri si avvicinano a, ancora non c’è l’accordo economico.peral West Ham I nerazzurri hanno scelto l’attaccante e ora provano ad accelerare., pazza idea per Donnarumma? I bianconeri ci pensano Laavrebbe fatto un sondaggio per Gianluigi Donnarumma, ma tutto dipende dal futuro in bianconero di Szczesny. Lecce, infortunio alla spalla per Venuti: il comunicato Lorenzo Venuti, difensore del Lecce, si è infortunato alla spalla nel corso dell’amichevole contro il ...

Prende quota l'ipotesi di uno scambio di centravanti Romelu Lukaku alla Juventus, Dusan Vlahovic al Chelsea. Secondo ledi calciomercato, tra news e rumors, l'ipotesi di uno scambio tra i due attaccanti non è così campata in aria. In particolare, il club londinese avrebbe aperto all'ipotesi, come ...Le vendite di Birkenstock sarebbero salite nellesettimane con il successo del film Barbie , che vede Margot Robbie - nel ruolo della protagonista - che indossa un paio di Birkenstock rosa in ...Telereggio Reggio Emilia Tg Reggio telegiornale

Polonia-Bielorussia, cosa sta succedendo al confine: ultime notizie oggi 31 luglio 2023 Adnkronos

La stagione fantacalcistica 2023/24 è ufficialmente partita. Con essa, oltre al listone, sono state lanciate anche le novità di gioco: scopriamo insieme la nuova competizione "Highlander", una nuova ...31/07/2023 - In relazione al Reddito di Cittadinanza - e a notizie apparse su alcuni organi di informazione - si precisa che i Centri per l’Impiego della Campania non hanno il compito, né potrebbero a ...