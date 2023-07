Ultime Notizie Serie A | la Juve su Donnarumma? Presentata la nuova maglia dell’Inter

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, pazza idea per? I bianconeri ci pensano Laavrebbe fatto un sondaggio per Gianluigi, ma tutto dipende dal futuro in bianconero di Szczesny. Lecce, infortunio alla spalla per Venuti: il comunicato Lorenzo Venuti, difensore del Lecce, si è infortunato alla spalla nel corso dell’amichevole contro il Cittadella. L’Inter presenta lada trasferta – VIDEO L’Inter ha presentato lada trasferta: bianca con banda diagonale nerazzurra e lo sponsor Paramount +. Inter, parla Thuram Le parole del nuovo attaccante ...