Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 20 | 10

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dal ridere essere in primo piano la Polonia ha schierato Cecchini al confine con la Bielorussia lo ha riferito su tutte le comando generale delle Forze Armate del paese obbligando diverse foto dei militari con armi da cecchino sullo sfondo di una recinzione a confine I Mercenari della Wagner potrebbero aiutare I migranti illegali ed entrati nell’Unione Europea oppure fingerti essi stessi migranti non ennesimo tentativo di destabilizzazione E l’allarme lanciato sabato dal premier polacco mentre cresce la pressione sul suo paese dopo l’arrivo dei wagner.it in Bielorussia andiamo in Russia Mosca potrebbe essere costretto ad usare un arma nucleare se la controffensiva dell’Ucraina dovesse avere successo l’ho detto il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo ...