Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 19 | 10

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferri andiamo in Ucraina in apertura la Russia potrebbe essere costretta a usare un arma nucleare se la controffensiva dell’Ucraina dovesse avere successo l’ho detto di mettere i miei vice presidente del consiglio di sicurezza Russo ufficialmente lui ci sarebbe altro opzione aggiunto l’ex presidente sul fronte diplomatico Mosca continuerà Tuttavia al negoziare una soluzione pacifica della crisi con la Cina il Brasile e i partner africani e di che il Ministero degli Esteri Russo intanto all’inizio di agosto si terrà a Gedda in Arabia Saudita un incontro voluto dal per discutere le prospettive di Pace per l’Ucraina evento al quale la Russia non è stata invitata io però mi ha schierato Cecchini al confine con la Bielorussia lo ha riferito su Twitter il comando ...