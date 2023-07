Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura si fa incandescente la situazione in Niger Dopo il colpo di stato che preoccupa profondamente Stati Uniti e Unione Europea dopo mani e Burkina Faso e Niger finora è alleato con i paesi occidentali una camminata dagli attacchi terroristici dei gruppi lo Stato islamico di al qaida vive un golpe in appena tre anni è il caso presenta un’opportunità per Mosca in un paese che uno dei maggiori produttori mondiali di Uranio i militari nigerini che hanno rovesciato il presidente eletto ha la Francia di voler intervenire militarmente per rimetterlo in carica completa in Ucraina prosegui la controffensiva nel tentativo di liberare i territori occupati dai russi in oltre un anno di guerra le porte ucraine avrebbe liberato la settimana a due chilometri quadrati di territorio in ...