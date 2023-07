Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno 2 morti e 20 feriti in Ucraina questo il bilancio di un attacco missilistico condotto delle Forze Armate russe sulla città natale del presidente dell’INPS Chi lo ha detto il Ministro degli Interni che sono in Corso ricerche di persone sotto le macerie dopo che due mesi li hanno colpito un edificio di 4 piani un istituto scolastico questo terrore non ci spaventa era nei ci spezzerà stiamo lavorando e salvando la nostra gente ha detto il presidente zielinsky che pubblicato un video sui canali di social media dalla scena dell’attacco andiamo in Niger sempre più incandescente la situazione dopo il colpo di stato che preoccupa profondamente Stati Uniti e Unione Europea fumare Burkina Faso Infatti il Niger finora alleato con i paesi occidentali una ...