Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 12 | 10

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione colpo di reni Gerini primo piano migliaia di manifestanti si sono riuniti Ieri davanti all’ambasciata della Francia scandendo slogan a sostegno dei golpisti contro Parigi dentro Lando mondiale Russia al grido di Viva Putin i manifestanti sono i dispersi con Angy di gas lacrimogeno riferiscono i media condanniamo gli atti di violenza intorno la nostra ambasciata in Italia e chiediamo alle autorità di garantire la sicurezza scrive in una nota il presidente Macron non Speriamo alcune attacco fa sapere l’eliseo chiunque colpisca ai cittadini l’esercito e diplomatici vedrà la Francia rispondere immediatamente aggiungere la presidenza conflitto in Ucraina la guerra Sto ancora nel territorio Russo nemmeno di chi è per mosche la Crimea mentre si intensifica ...