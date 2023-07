Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 09 | 10

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri l’apertura del giornale La guerra in Ucraina sconfina ancora nel territorio Russo nel mirino di chi è fermo e la Crimea mentre si intensifica la controffensiva nella zona meridionale due droni hanno usato una forte esplosione nel centro della capitale colpendo di edifici Ma senza fare vittime ci sarebbe però un ferito i leoni sono stati Poi abbattuti poco lontano fuori Mosca secondo il sindaco i grattacieli colpiti sarebbero due mentre il Ministero della Difesa ha precisato di avere un realizzato tre donne ucraine chiuso per qualche ora l’aeroporto sempre il Ministero della Difesa Russo ha reso Noto di aver è abbattuto 25 duroni lanciati La scorsa notte chi è aperto la Crimea ieri il presidente russo Vladimir Putin ha la parata ...

I guadagni si sono concentrati nei segmenti high - tech e automotive e hanno consentito all'indice di toccare i massimi dellequattro settimane. A fine seduta l'indice di riferimento Nikkei ha ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 31 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Hai presentato il brano “Vivo” all’ultima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato 23°. È stato capito “Neppure ‘Tikibombom’ fu capito. Arrivò 12°, ma rimase primo in classifica radio per diverse ...La promo di lancio per l'acquisto di Honor 90 scadrà alla mezzanotte di oggi, lunedì 31 luglio. Queste sono quindi le ultime ore a tua disposizione per ...