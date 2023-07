Ultime Notizie Roma del 31-07-2023 ore 07 | 10

(Di lunedì 31 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione lunedì 31 luglio al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura la guerra in Ucraina sconfina ancora nel territorio Russo nel mirino di chi è fermo e la Crimea mentre si intensifica la controffensiva nella zona meridionale due droni hanno usato una forte esplosione nel centro della capitale colpendo di edifici Ma senza fare vittime Ci sarebbero un ferito i droni sono stati Poi abbattuti poco lontano fuori Mosca secondo il sindaco i grattacieli colpiti sarebbero mentre il Ministero della Difesa ha precisato di avere notarizzato tre donne ucraine chiuso per qualche ora all’aeroporto sempre il Ministero della Difesa Russo ha reso Noto di aver è abbattuto 25 duroni lanciati La scorsa notte Chi ha scoperto la Crimea ieri il presidente russo Vladimir Putin ha la parata annuale della Marina a San Pietroburgo ...

Così il presidente russo alla parata della Marina a San Pietroburgo. Ieri sera Putin ha parlato in merito a un possibile scontro con gli Usa: 'Siamo sempre pronti a qualsiasi scenario, ma nessuno lo ......Fisco 2023 Nuove detrazioni uniche possibili per diverse voci come assegno unico figli Come cambiano le detrazioni e bonus con nuova riforma del Fisco 2023 Stando a quanto riportano le,...Dopo la breve tregua degli ultimi giorni, il grande caldo tornerà anche a Trento mettendo in difficoltà in particolar modo i cittadini più fragili e gli anziani, maggiormente esposti agli effetti ...

Ucraina ultime notizie. Zelensky, guerra sta arrivando in Russia. Droni ucraini colpiscono edifici a Mosca. Pakistan ... Il Sole 24 ORE

Quella di venerdì 28 luglio è stata una giornata contrastata sul mercato azionario italiano che, dopo il veloce spunto rialzista delle ultime sedute, si è preso una seduta pausa ...Le vittime sono i disperati delle carrette del mare, i migranti sud-sahariani e asiatici che si avventurano nel Mediterraneo partendo da Sfax, in Tunisia, diretti sulle coste siciliane. Non ...