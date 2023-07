Ultime Notizie – operai erano in pausa pranzo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una palazzina disabitata, perché inagibile, è crollata a Matera in via Cesare Beccaria. L’immobile era oggetto di lavori. Al momento dell’accaduto glinonnel cantiere perchéinper il. Non risulta nessuna persona coinvolta anche se la zona è ancora interdetta all’accesso per gli interventi di messa in sicurezza dell’area limitrofa a via Protospata e per le verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un sopralluogo è stato effettuato anche dal sindaco Domenico Bennardi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione