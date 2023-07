Ultime Notizie – oggi 10 città in arancione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Caldo sull’Italia, anche, domenica 30 luglio, nessun bollino rosso per le 27monitorate dal ministero della Salute. Allerta di livello 2, quindi bollino, in 10 capoluoghi: si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Bollino giallo, quindi, ad Ancona, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo. Infine in verde, quindi considerate a livello zero con nessun rischio per la salute, troviamo Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Trieste e Venezia. Per quanto riguarda lecon bollino, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, ecco alcuni consiglio ...