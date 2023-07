Ultime Notizie – “Non c’è più spazio | tutta l’Africa in Italia non ci sta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Non si discute la solidarietà e la pietà, ma oggettivamenteinnon ci sta”. Lo dice Luca Zaia alla festa della Lega di Cervia. “La misura è colma, non c’è più”. REDDITO DI CITTADINANZA “Ci vuole rispetto nei confronti di chi non riesce a sbarcare il lunario: è innegabile che ci siano cittadini che vivono difficoltà oggettive, ma dire che un baldo giovanotto in perfetta forma fisica non possa trovarsi un lavoro è difficile… L’aiuto a chi è in difficoltà deve essere dato, ma una revisione del modello va fatta. Rispetto per chi ha bisogno e deve essere aiutato, per il resto gli altri si devono trovare un lavoro“. UCRAINA “E’ stato giusto aiutare e dare sostegno con le armi all’Ucraina, ma se il gioco di Putin è alzare l’asticella, fino a che punto possiamo andargli dietro? Siamo partiti ...