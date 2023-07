Ultime Notizie – “La società dell’allarme permanente” e il ruolo dell’informazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Siamo sicuri che agitare scenari da incubo e sollecitare timori ancestrali (primo fra tutti quello della morte imminente) sia il modo migliore per mettere le persone dinnanzi alle proprie responsabilità?”. Parte da questo interrogativo del professore Alessandro Campi, in un intervento su ‘Il Messaggero’, una lunga riflessione del politologo sulnella” e sul modo in cui i problemi della contemporaneità “vengono presentati e affrontati in particolare dal sistema globale”. “Quello che ci aspetta ogni mattina al risveglio, non solo in Italia, è ormai un ‘memento mori’ collettivo: martellante, pervasivo, inesorabile e appunto quotidiano – scrive il professore di Scienza politica e Relazioni internazionali ...