Ultime Notizie – Italia-Cina | Crosetto | “Pechino? Via Seta errore”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Io considero” la via della“unche non ci ha portato alcun beneficio né vantaggio commerciale”. Lo afferma, ospite a ‘PiazzAsiago’, il ministro della Difesa Guido, rispondendo a una domanda sulla replica del portavoce del ministero degli Esteri dialle sue critiche alla via della. “L’interesse c’è quando la cosa si vede, l’interesse c’é quando c’è reciprocità e un vantaggio comune” conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione