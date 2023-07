Ultime Notizie – Harry Kane | pronta nuova offerta Bayern al Tottenham | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’amministratore delegato delMonaco Jan-Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe hanno intenzione di volare a Londra per spingere per il trasferimento dell’attaccante delHotspur. Il Daily Mail ha affermato che la dirigenza delporterà con sé anche una terza e migliorataper il capitano dell’Inghilterra, una somma base di 87 milioni di euro più bonus. Si dice che ilabbia presentato offerte da 70 milioni e da 80 milioni per l’attaccante, respinte dal Ceo degli Spurs Daniel Levy, ma il proprietario del club Joe Lewis sembra abbia detto a Levy di vendere il 30enne se non fosse stato pronto a prolungare il suo contratto oltre la scadenza del 2024. Gli Spurs vogliono almeno 100 milioni di euro per ...