Ultime Notizie – “Guerra ingiustificata a oltre 3 mln di persone”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Beppe Grillo interviene sul reddito di cittadinanza, parlando di “una3 milioni di…i nostri poveri invisibili”. L’11 gennaio 1963, sulle pagine della rivista americana New Yorker appare un saggio di 13.000 parole di Dwight Macdonald intitolato ‘Our Invisible Poor’ (I nostri poveri invisibili), la recensione di un libro più lunga che il giornale avesse mai pubblicato, si legge sul suo blog. “Apparentemente – aggiunge – era una recensione del libro di Michael Harrington ‘The Other America’, quasi completamente scomparso dalla sua pubblicazione nel 1962. In realtà il saggio di Macdonald era una disamina sulla povertà, in cui usciva con forza l’atrocità della povertà in un’epoca di benessere”. “Walter Heller, presidente del Council of Economic Advisers, ne diede una copia a John F. ...