Ultime Notizie – -0 | 3% nel secondo trimestre 2023

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cala il Pil dell’Italia neldeli dati Istat sulla stima preliminare il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto alprecedente ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. La variazione acquisita per ilè pari allo 0,8%. Prosegue anche il rallentamento dell’inflazione che torna al +6%, lo stesso livello di aprile 2022. La variazione congiunturale, precisa l’Istituto di statistica, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca sia in quello dell’industria, mentre il valore aggiunto dei servizi ha registrato un lieve aumento. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente ...