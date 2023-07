Ultima fiammata di caldo poi crollo delle temperature | - 10 gradi

di caldo, poi da giovedì, l'Italia sarà investita da un vortice ciclonico dal Nord Europa che porterà un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi e maltempo. E' quanto ...Ancora caldo sull'Italia per l'anticiclone africano Caronte. Ma entro il prossimo weekend arriverà sulla Penisola il Ciclone Circe, che trasformerà l'Estate in Autunno per qualche giorno. Antonio Sanò,...E' in atto l'di caldo dell'anticiclone africano Caronte. Ma attenzione, stavolta non durerà a lungo! Entro il prossimo weekend arriverà sull'Italia il Ciclone Circe, che trasformerà l'estate in ...

Meteo, ultima fiammata di Caronte: poi sarà Autunno per qualche ... Adnkronos

Ultima fiammata di Caronte: il caldo africano ha le ore contate, e nei primi giorni di agosto l'estate potrebbe prendersi una pausa per lasciare spazio a uno scenario dalle temperature e dai fenomeni ...Ultima fiammata di caldo, poi da giovedì, l'Italia sarà investita da un vortice ciclonico dal Nord Europa che porterà un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi e maltempo. E' quanto ...