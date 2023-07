UFFICIALE – Il Milan cede Rebi? al Be?ikta?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 31 luglio 2023) Da alcuni mesi gli addetti ai lavori si interrogavano sul futuro di Ante?, attaccante classe 1993 in forza alda 4 anni: oggi questo non è più un mistero, dal momento che il croato è stato ingaggiato in viadal Be?ikta?.?, che ha debuttato tra i professionisti nel 2011 con l’RNK Spalato, ha giocato in Italia – oltre che con i rossoneri – con Fiorentina e Verona, mentre all’estero ha vissuto 2 esperienze in Germania (nel 2014/15 con il RB Lipsia e dal 2016 al 2019 con l’Eintracht Francoforte). Nel settembre 2019 il croato si è trasferito in prestito biennale al, che l’ha poi riscattato all’inizio della stagione successiva. In 4 annate rossonere, l’attaccante ha collezionato complessivamente 29 gol e 17 assist in 123 presenze. A differenza delle stagioni ...