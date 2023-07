UFC Corner #224

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore al Delta Center di Salt Lake City nello Utah, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 224 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 291: Poirier Vs Gaethje 2. Welterweight bout: Kevin “The Trailblazer” Holland Vs #12 Michael “Maverick” Chiesa Inizia il primo match della serata ed i due si studiano in piedi dove non certo trattengono i pugni, con Holland che riesce a scuotere a più riprese Chiesa, in disperata ricerca di un Single Leg da cui, però, l’avversario riesce a difendersi splendidamente, andando perfino a connettere una ginocchiata a parete e, nel momento in cui il Maverick tenta l’ennesimo atterramento, viene chiuso in un’incredibile D’Arce Choke. Winner: Kevin “The Trailblazer” Holland (SUB: 2:39 – RD1). Lightweight bout: Tony ...

UFC Corner #223 Zona Wrestling

