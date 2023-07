UeD | Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli? «Ho già detto troppo»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Anche se Uomini e Donne è in ferie e i protagonisti del trono classico e di quello over non hanno alcun tipo di contatto, non mancano frecciatine a distanza. In questa circostanza, al centro dell'attenzione ci sono finiteDi. Le due donne si sono sempre attaccate, sia dentro sia fuori il programma. Stavolta, però, a tornare alla caricala «rivale» è stata. La dama del trono over è molto attiva sui social, dove condivide con i suoi fan pensieri, considerazioni e sprazzi delle sue giornate. Ebbene, di recente, la donna si è lasciata andare ad uno sfogo, che in molti hanno ritenuto fosse riferito proprio all'ex tronista del dating show di Canale 5. La stoccata diDi: riferimenti a ...