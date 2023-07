Udinese | l’ex Pereyra verso la Turchia | le ultime

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lascia la Serie A dopo non aver rinnovato il suo contratto con l’il Tucu, l’argentinolaLascia la Serie A dopo non aver rinnovato il suo contratto con l’il Tucu, l’argentinola. Il Besiktas avrebbe riallacciato i rapporti con il giocatore che gradirebbe la destinazione e l’ingaggio offerto. Resta da convincere la moglie non convinta del tutto.

'Inter è ad un passo dalla chiusura conper Lazar Samardzic: ai friulani andranno 15 milioni e ... All', sua...Commenta per primo'affare tra Inter eche porterà Lazar Samardzic a Milano ...in giornata sul mancato gradimento dell'...Commenta per primo Sfumata la possibilità di portare in rossoblùinterista Danilo D'Ambrosio, ormai ad un passo dall'accordo ...