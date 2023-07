Ucraina | Zuppi | ' Dobbiamo crederci e lavorare per la pace

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Speriamo presto di poter fare festa" per l', "per la": così il presidente della Cei, il cardinale Matteo, a margine dell'incontro di oggi alla ...

"Speriamo presto di poter fare festa" per l', "dobbiamo crederci e lavorare per la pace": così il presidente della Cei, il cardinale Matteo, a margine dell'incontro di oggi alla Fraternità di Romena a Pratovecchio, nell'Aretino. In ......Francesco al termine dell'Angelus quando rivolgendo il consueto pensiero alla martoriatae ...ha mostrato, uno spazio di apertura comunque c'è'. Raggiunto dal Sir, l'arcivescovo racconta ......il coinvolgimento nello scambio di prigionieri e il lavoro diplomatico per riportare ini ... Intanto il presidente della Cei, il cardinale Matteo, prepara la quarta tappa della sua ...

Zuppi negli Usa, oggi l'incontro con Biden Avvenire

Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, a margine dell'incontro di oggi alla Fraternità di Romena a Pratovecchio, nell'Aretino ...Ieri sui media vaticani è stata pubblicata una intervista a don Renato Sacco, in occasione della pubblicazione di un comunicato congiunto di oltre trenta ...