Ucraina | l’Arabia Saudita ospiterà i colloqui di pace

...Saudita. La monarchia, di fatto guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, finora ha mantenuto un atteggiamento equidistante nella guerra. Il monarca ha parlato con ...KIEV () - Secondo quanto dichiarato dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza del governo di Kiev,Saudita ospiterà i colloqui di pace per,a cui parteciperanno i Paesi occidentali e alcuni Paesi in via di sviluppo,tra cui India e Brasile. La notizia sorprende perchè non c'è nessuna ..., 500 giorni dopo: il bilancio di un incubo - guarda LE MANOVRE DI KIEV - Intanto, Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha annunciato cheSaudita ospiterà colloqui ...

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Podolyak: l'Ucraina ha bisogno di 10-12 batterie di Patriot - Podolyak: l'Ucraina ha bisogno di 10-12 batterie di Patriot RaiNews