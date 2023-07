Ucraina | la diretta – Un drone di Kiev colpisce una stazione di polizia in Russia Bombardamenti su Kherson | ucciso un civile

Un allarme antiaereo è scattato questa notte a Kiev e in altre aree dell'. Nella regione di Kharkiv ci sono state nuove esplosioni, colpiti edifici non residenziali. 'La guerra sta arrivando ......"Grano ai Paesi poveri" Tank ucraini all'attacco: la controffensiva entra nella fase decisiva Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- Russia Punti chiave 01:12 ...L'importanza di Shah Deniz è tuttavia tornata in auge a seguito del conflitto in, che ha ... meglio nota come Corridoio Mediano, permette infatti la connessionedel continente europeo ...

Ucraina, la diretta - Papa Francesco chiede il ripristino dell'accordo sul grano. Zelensky: "Richiamo importante ... Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il reportage del nostro inviato. Le ore drammatiche dello scorso 7 giugno e le difficoltà dell’avanzata raccontate dai soldati: «Siamo troppo lenti» ...