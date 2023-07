Ucraina | la diretta – Novaya Gazeta | “Nuove leggi russe possono portare al reclutamento di 5 milioni di persone” Un drone di Kiev colpisce una stazione di polizia in Russia

Un allarme antiaereo è scattato questa notte a Kiev e in altre aree dell'. Nella regione di Kharkiv ci sono state nuove esplosioni, colpiti edifici non residenzialiGli interessi nazionali dell'e di molti altri Paesi del mondo sono allineati almeno sotto quattro aspetti e richiedono dunque un'azione: In primo luogo, la capacità dell'di ..., i missili colpiscono Kryvyi Rih, la città natale di Zelenski. Il presidente: "Colpiti civili, ma il terrore non ci spezzerà" "E non si tratta solo di un'aggressione contro l'e i suoi ...

Missili russi su Kryvyi Rih: cinque morti e 53 feriti. Zelensky: "Terrore non ci spezzerà" - Kiev: sale a 5 numero vittime raid russo su Kryvyi Rih

Kiev resta nel mirino dell'esercito russo ma non è (mai) la sola: nelle ultime ore Kharkiv è stata vittima di un violento bombardamento, tra decine di feriti anche un morto ...Nuova giornata di bombardamenti nel sud del Paese. Il ministro dell'Interno ucraino invita la popolazione a non condividere le immagini dei bombardamenti, ma Zelensky pubblica i filmati suoi account ...