Ucraina | la diretta – Kuleba | “Export grano? Trovato accordo con la Croazia” Crosetto | “Tratterei con Russia e Cina per la pace | Mosca cerca una via d’uscita”

... non condizionata dai bombardamenti mediatici, ma libera e gioiosa, non ondivaga maa ... E con la guerra che divampa in, ma anche tanti angoli dimenticati del mondo e un pianeta sull'...Si tratta del 7 giugno , il giorno più nero, a detta degli uomini al fronte che è stato documentato da video presi innel caos delle esplosioni, del fumo, delle urla e del fracasso con sangue ...Che ricorda gli striscioni rimasti ancora appesi per Giulio Regeni, la pace e il pensiero che va all'e alle donne afghane, infine la scritta rossa che apre la grande porta del palazzo della ...

Mosca: "Armi nucleari se controffensiva Kiev riesce". Missili russi su Kryvyi Rih: 5 morti - Hacker filorussi attaccano siti di aziende trasporto italiane - Hacker filorussi attaccano siti di aziende trasporto italiane RaiNews

"La lentezza della controffensiva ucraina conferma che ci aspetta una lunga guerra di logoramento" L'intervista di Fanpage.it al Generale Giorgio Battisti, ex comandante del Corpo d'Armata Italiano di ...Novaya Gazeta: “Le nuove leggi russe possono portare al reclutamento di 5 milioni di persone”. Altro attacco in Russia, nella regione di Bryansk, che si trova al confine. Intanto Wagner sospende il re ...