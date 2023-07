(Di lunedì 31 luglio 2023) Kuleba annunciaper poter esportare ilucraino utilizzando i porti croati sul Danubio e sul Mar Adriatico Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto uncon il capo della diplomazia dellaGordan Grlic-Radman per poter esportare ilucraino utilizzando i porti croati sul Danubio e sul Mar Adriatico. Lo riporta il Kyiv Post riferendo della visita del ministro degli Esteri croato in. Sono 180mila le tonnellate diche le forze armate russe hanno distrutto in attacchi condotti nell’arco di nove giorni a luglio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri ucraino a proposito degli attacchi che i russi hanno intensificato sui depositi didopo essersi ritirati ...

Il nuovosul grano dell'" Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Ora lavoreremo per ...Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto uncon il capo della diplomazia della Croazia Gordan Grlic - Radman per poter esportare il ...croato in. ...E, davanti alle sfide della guerra in, della difesa e della doppia transizione verde e ... è tornato a incoraggiare Gentiloni, è "lavorare nell'interesse comune per arrivare a unentro ...

Ucraina: "Accordo con Croazia per export grano" Adnkronos

Il ministro degli esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha reso noto che è stato raggiunto l'accordo sulla possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico ...(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il capo della diplomazia della Croazia Gordan Grlic-Radman per poter esportare il grano ucra ...