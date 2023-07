“Ucciso e smembrato in spiaggia perché voleva lasciare il lavoro” | fermati i presunti assassini del 18enne ritrovato mutilato in mare

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, ildi origini egizianenelle acque di S.Margherita Ligure, Genova, ha ora un movente e il nome dei. Dopo sei ore di interrogatorio, nella serata del 30 luglio, il pubblico ministero Daniela Pischetola ha disposto il decreto di fermo nei confronti di Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, egiziano di 26 anni residente a Genova, e di Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, egiziano di 27 anni residente a Chiavari. L’accusa è di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Secondo quanto riportato da Ansa, dall’interrogatorio è emerso che Mahmoud è stato primaa coltellate in casa, per poi essere trasportato all’interno di una valigia da Genova a Chiavari in taxi. Kamel e Ali ...

...egiziani prima hannoa coltellate il 19enne trafiggendogli il cuore in casa, poi hanno messo il cadavere in una valigia e dopo averlo trasportato da Genova a Chiavari in taxi, hanno...L'autopsia svolta sulle parti di cadavere ha rilevato che l'uomo è statocon tre colpi prima di essere. Tutte le piste sono aperte. Fernando Pérez Algaba era un ricco imprenditore, ...Le autorità di Buenos Aires hanno avviato le indagini per far luce sull'orribile omicidio compiuto ai danni del milionario Fernando Pérez Algaba , 41 anni: una parte dei resti dell'uomo è stata ...

Cadavere mutilato in mare nel Genovese: ucciso perché voleva cambiare lavoro. Due fermi Sky Tg24

Orrore a Genova. La pm della Procura, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani ...Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano di 19 anni il cui corpo mutilato è stato trovato in mare davanti a S.Margherita Ligure il 24 luglio scorso, è stato ucciso dopo una lite con il suo datore di lavor ...