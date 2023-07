Twitter X | Elon vuole la modalità scura come predefinita

(Di lunedì 31 luglio 2023)sta per cambiare di nuovo secondo l’idea del miliardario proprietarioMusk che più che un imprenditore illuminato si comporta da bambino capriccioso. Dopo il più grande cambiamento negli ultimi 17 anni, il passaggio daad X, ora ne arriva un altro voluto dal piccolo. Ora il social di microblogging avrà lae per fortuna non sarà la sola disponibileavrebbe voluto il capriccioso Musk.non cinguetta più, diventa analfabeta e firma con una X X, ovveroal solito, le scelte prese da Musk vengono istantaneamente condivise su ...

Il mese di luglio segna il passaggio di consegne daa X , il nuovo nome del social diMusk che continua così il suo programma di trasformazione dell'oramai ex. Dopo il cambio di logo e una serie di modifiche all'interfaccia, sia ...A qualche giorno dall'abbandono dell'uccellino come icona del social che guida,Musk prosegue la trasformazione diin X . L'app per Android si è aggiornata nelle ultime ore introducendo il nuovo logo, mentre spuntano anche piccoli ma significativi cambiamenti all'...A sinistra il vecchio logo die, a destra, la nuova immagine di una X su sfondo nero scelta daMusk per il social network. Cosa potrebbe succedere ora a- X. Sugli smartphone l'...

Elon Musk sostituisce i tweet con i post su Twitter X: altra modifica storica per il social dopo il nuovo logo Virgilio Notizie

Twitter, dopo il cambio di nome, registra un'altra novità della sua transizione con l'addio ai tweet e l'introduzione dei post.Elon Musk sta continuando la trasformazione di Twitter in X: l'imprenditore ha deciso di introdurre un'altra modifica storica sul social network.