Twitter | la nuova insegna «X» sulla sede a San Francisco tiene svegli i vicini e gli ispettori ipotizzano violazioni

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’iconico uccellino dinon “cinguetta” più neppure sul tetto dellacentrale dell’azienda a San. Dopo più di dieci anni sono state rimosse le lettere dall’ed è stato installato un gigantesco logo «X» sopra il quartier generale di Elon Musk. L’installazione ha, però, creato dei malumori tra i residenti di Market Street, che si sono lamentati delle «luci invadenti» del logo. Per i, citati da Cbs, è infatti «Irrispettoso». Per il momento, le lamentele sembrano aver funzionato: l’luminosa è rimasta spenta per tutta la giornata di domenica, 29 luglio. Gliedili di San, incaricati dal dipartimento, hanno inoltre affermato che il logo in questione potrebbe violare le norme edilizie. Ma non ...