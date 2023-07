Turismo e natura | nasce l’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina

(Di lunedì 31 luglio 2023) Conca della Campania. Un’occasione di confronto su come valorizzare la sinergia tra i borghi, riqualificare le aree boschive, difendere le tradizioni autoctone, stimolare la destagionalizzazione del. Venerdì 4 agosto, alle 18:00, nell’azienda agrituristica Terra Tefra, in via Patierno Calce, 7, a Conca della Campania, si terrà una tavola rotonda sul futuro Ecoitinerario deldi; l’incontro è organizzato da Fattorie Montane, nell’ambito del progetto Cultura AgroSociale, sostenuto, con fondi europei, dalla Regione Campania. Sindaci e istituzioni a confronto Ai lavori parteciperanno, oltre al Sindaco di Conca della Campania David Simone, Francesco Lepore, Sindaco di Galluccio e Presidente della Comunità montana Monte Santa Croce; Antonio Vacca, Sindaco di San Pietro Infine; Emilia Delli Colli, Sindaca di Rocca ...

13.9 C Belluno lunedì, Luglio 31, 2023 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia,Lettere Opinioni Meteo,, animali Sanità Scuola ...... è il flagello del popolo del mare, ma non solo: " Ilc'è, ma è quello "mordi e fuggi" ...e vuoi pure un sensibile aumento dei prezzi dovuto appunto a mille disagi voluti da madre, ma ...13.9 C Belluno lunedì, Luglio 31, 2023 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte, Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia,Lettere Opinioni Meteo,, animali Sanità Scuola ...

Viaggio nell'Italia selvaggia, la guida per scoprire la natura e gli ... Kodami

TRIESTE – Tornai "Piacevolmente Carso estate" con le escursioni dedicate agli amanti della natura e della cultura, organizzate dalla cooperativa Curiosi di Natura. Le attività inizieranno domenica 6 a ...Sull’Appennino pistoiese, apre al pubblico il 5 agosto un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea immerso nella natura, raggiungibile solo a piedi.