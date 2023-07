Trussardi? Grande feeling con Michelle Hunziker | le voci che la sconvolgono

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tomasoe Dayane Mello insieme. I due non sono una coppia, almeno non sentimentalmente. L'ex marito die la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum dove si è svolto un evento legato al mondo della moda: "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII". L'imprenditore bergamasco ha, per l'occasione, ricevuto un premio legato al suo ruolo manageriale, mentre l'ex gieffina ha preso parte alla serata ricoprendo il ruolo di madrina dell'evento. Tra i due comunque, fa sapere Gossip e Tv, si è instaurato un ottimo. Proprio l'hairstylist dell'evento, Gionathan Contino, ha pubblicato sui social una foto affettuosa che ha visto protagonisti Tomaso e Dayane. Il primo ha addirittura preso in braccio la modella. Al momento però sia la Mello che ...

...mamma delle due bambine nate dal lungo matrimonio con Tomaso, Sole , che ha 9 anni e Celeste , che ne ha compiuti 7. Sono anni che lei vive sotto i riflettori conducendo programmi di...Sono contenta perché sono in un momento dispazio riacquistato per me stessa. Mi dedico al ... Michelle Hunziker e il gelo con Tomaso- guarda Michelle, lei non è una donna che senza un ...Tomaso, ospite diprestigio per la manifestazione. In occasione della presentazione del brand Moda Paestum,parlerà del suo percorso imprenditoriale dalla moda al nuovo ...

Trussardi debutta nel real estate a Dubai - MFFashion.com MF Fashion

La maison ha svelato il progetto delle sue prime residenze griffate, che sorgeranno nel quartiere di Al furjan in partnership con Luxury living group, che ne produce già la home collection, e la realt ...Tomaso Trussardi, la separazione e la disgrazia di non poter più comunicare. Ecco cosa è accaduto all'imprenditore ...