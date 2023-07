Truffa Superbonus | sequestrati 16 milioni

(Di lunedì 31 luglio 2023) Caserta.16di euro ritenuti provento di truffe ai danni dello stato sui crediti di imposta del. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Gruppo della Guardia di Finanza di Caserta, sotto la direzione ed il coordinamento dei magistrati della Procura Santa Maria Capua Vetere, un professionista casertano avrebbe effettuato, in maniera del tutto fittizia, 152 comunicazioni di cessione di crediti di imposta relativi a ben sedici interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultati mai avvenuti e riferibili ad immobili, segnalati come ubicati in diverse parti del territorio nazionale, ma, in realtà, risultanti mai censiti al catasto ovvero nella titolarità di soggetti del tutto ignari della procedura attivata. I crediti, così maturati in maniera fraudolenta, sono stati ulteriormente ceduti, ...

... titoli e fondi comuni di investimento i proventi illeciti ottenuti dal Consorzio Sgai - già finito al centro di altre inchieste analoghe - attraverso lasul: beni mobili e immobili,...'L'emergenza maltempo mette a rischio anche i lavori per il'. In foto a centro pagina, ... 'Cheanche i Paesi africani'. DOMANI Domani apre con 'Una giornata bellissima. La destra ......Compagnia di Battipaglia e i Carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno ipotizzano una... Leggi Anche, per i crediti delle banche arriva l'opzione Btp La procura di Salerno - '...

Truffa Superbonus, maxi sequestro da 16milioni di euro: nel mirino imprenditore casertano CasertaNews

In vendita i beni dell’azienda travolta dallo scandalo Superbonus. Si parte con i primi dieci lotti per circa 300 mila euro ...I flussi finanziari in uscita dal Consorzio Sgai, venivano veicolati a favore di società o ditte pronte ad emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti dello stesso Consorz ...