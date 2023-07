Trovato morto strangolato in un b&b nel Cagliaritano | arrestato un 20enne Mistero sul movente

Il cadavere è statodai responsabili della struttura ricettiva , forse allarmati dal frastuono che proveniva dalla camera . Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu ...AGI - Un giovane di vent'anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di un uomo di 43stamane, strangolato, in un B&B a Quartucciu nel Cagliaritano. Il corpo di Gabriele Pergola è stato scoperto attorno alle 4.30 di stamane nella struttura ricettiva 'Corte Cristina' in ...Strangolato con un asciugamano nel B&b al termine di una lite. Omicidio oggi all'alba a Quartucciu. Gabriele Pergola, 43 anni, di Quartu, è statonella struttura Corte Cristina di via Nazionale. I carabinieri hanno già fermato il presunto autore del delitto: Gabriele Cabras, 20 anni, di Sinnai, noto alle forze dell'ordine, che si ...

Trovato morto 24enne disperso in mare Si era tuffato insieme con gli amici il Resto del Carlino

RUBANO (PADOVA) - Giorgio Violato viveva da solo in via Larga al civico 3, una strada immersa nel verde alla fine di via Mazzini, proprio prima del sottopasso ferroviario che porta alla frazione ...Lo scontro nella notte tra uno scooter e un suv: la vittima è il conducente del mezzo a due ruote. Ferita anche una 16enne, colpita dal corpo del 42enne, sbalzato dalla sella.