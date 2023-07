Trofeo Silvio Berlusconi | Milan-Monza è sold out

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nella giornata di martedì 8 agosto andrà in scena iltra ile ilall’U Power Stadium Nella giornata di martedì 8 agosto andrà in scena iltra ile ilall’U Power Stadium. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida saràout con 16,917 tifosi presenti per l’amichevole tra i due club.

...un obiettivo dalla Juventus per lo scacchiere di PalladinoIl Monza protagonista sul mercato e atteso l'8 agosto dal test di lusso contro il Milan per il primodedicato all'ex patron...L'amichevole seguirà di un giorno ilBerlusconi (che vedrà impegnati i rossoneri l'8 agosto alle 21 a Monza): sarà quindi un 'Milan B' quello che scenderà in campo contro i gialloblu ...Il test si volgerà il giorno successivo alla disputa del 'Berlusconi' che si giocherà all'U - Power Stadium di Monza: contro il Trento quindi scenderà in campo chi non troverà minuti ...

Amichevole internazionale per il Monza l'1 agosto con gli inglesi dell'Everton (a porte chiuse). L'8 agosto Trofeo Berlusconi col nuovo record di pubblico.Il Milan, attraverso i propri canali social, ha annunciato ufficialmente l'amichevole contro il Trento, che si svolgerà a Milanello il 9 agosto alle ore 18:00. Il test si volgerà il giorno successivo ...