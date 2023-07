... abbiamo il collegio dei sindaci, abbiamo gli ispettori del Mef e gli ispettori del ministero del Lavoro", dice. "Bullismo istituzionaleun libero cittadino". Riprende le parole del ...... dice, "un disastro sociale, una vendettail Movimento che però pagano gli italiani". Conte, ...sui mancati controlli per il reddito di cittadinanza avrebbe messo nel mirino Pasquale, ex ...La sinistra fa muro e bolla l'iniziativa come "una vendetta". Da Forza Italia arriva la proposta di anticipare con un'indagine conoscitiva delle Camere la commissione d'inchiesta: "Per ...

Tridico: 'Contro di me accanimento, bullismo istituzionale' TGLA7

Rientrata a Roma dopo aver archiviato la missione negli Stati Uniti e l'incontro alla Casa Bianca col presidente americano Joe Biden, Giorgia Meloni si trova ...Per i percettori del sussidio entrano nel vivo le modifiche introdotte dal governo Meloni. Una circolare Inps ricorda che l'assegno di aiuto pubblico cambierà per i nuclei "occupabili" composti da per ...