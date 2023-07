Trento | sequestrato il cantiere del bypass ferroviario finanziato anche dal Pnrr | la procura indaga per disastro ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aè scoppiato il bubbone del progetto di(12 chilometri in galleria, 14 chilometri di nuovi binari) per l’attraversamento verso il Brennero del traffico merci. I gruppi ambientalisti che si oppongono a un’opera da oltre un miliardo di euro, che ha come committente Rete Ferroviaria Italiana e cospicui finanziamenti legati al, negli ultimi due anni – inascoltati – avevano lanciato l’allarme legato all’inquinamento delle aree industriali ex Sloi ed ex Carbochimica. Adesso ladella Repubblica ha messo sotto sequestro una parte del, bloccando (se non completamente) i lavori. Nei giorni scorsi erano arrivate segnalazione riguardante scavi in corso, la mancata analisi dei materiali e lo spostamento di carichi sospetti. I ...