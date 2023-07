Trentino | torna la paura | si avvicinano al cucciolo | l' orsa li insegue

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Due giovani inseguiti e messi in fuga da un'inAlto Adige. Il plantigrado era con unquando si è imbattuta nei due che percorrevano il sentiero Mandrel, nelle Giudicarie, alle sei del mattino. L'è sbucata dalla boscaglia ed è cverso di loro. Terrorizzati, hanno cercato di scappare, pensando ad un attacco che avrebbe potuto essere fatale, come accaduto lo scorso aprile ad Andrea Papi, il runner aggredito in Val di Sole. Uno dei giovani è cosìto indietro lungo il sentiero mentre l'altro si è arrampicato sull'albero più vicino. Non conoscendo, evidentemente, il comportamento dell'animale. Gli orsi, infatti, sono soliti salire sugli alberi. E così l'altezza della pianta non ha affatto protetto lo sprovveduto che, per sfuggire al plantigrado che lo ...