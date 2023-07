Trentino | due cacciatori inseguiti da orsa con cucciolo | uno è rimasto ferito

... Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia,- Alto Adige, Piemonte, ... Per altre notizie simili clicca qui: Crédit Agricole in Italia lancianuovi fondi di private equity"Analizzando l'andamento dei carburanti alla pompa si scopre che in solimesi, da maggio ad ...Alto Adige Ledro (Tn) 2,269 2,119. Umbria Città Di Castello (Pg) 2,329 2,189 . Valle ...... Born To Win Zhiraf) 8° Martina Silvestri (AccaO Manhattan) a 10 secondi 9° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria) 10° Giada Borghesi (Team Lapierre "" Alè). Precedente Volley, ...

Trentino, due cacciatori inseguiti da orsa con cucciolo a Roncone: uno è rimasto ferito Corriere

Incontro ravvicinato per due cacciatori in Trentino, trovatisi faccia a faccia con un’orsa e il suo cucciolo durante un’escursione. La mattina del 30 luglio, intorno alle 6, i due si sono imbattuti ne ...Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato, nella flagranza del reato di ...