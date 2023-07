Transizione ecologica | la lobby ambientalista Ue rilancia le fregature già bocciate

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lagreen che controllava le istituzioni europee fino a pochi mesi or sono non rinuncia a far approvare gli ultimi pezzi del Green Deal. Il numero due della Commissione Ue Frans Timmermans, dopo aver evitato la bocciatura integrale della legge sul Ripristino della natura all'Europarlamento, prova a rimettere insieme i tasselli del mosaico eco-estremista che verdi e socialisti europei stavano componendo con la complicità di liberali e popolari. Stop ai motori endotermici dal 2035, banditi i fitofarmaci, tagliati i fertilizzanti, allevamenti di bovini e suini nel computo delle emissioni industriali e riforma delle indicazioni geografiche. Lo strumento per recuperare gli spezzoni di Green Deal finiti su un binario morto o addirittura bocciati - come nel caso degli allevamenti che l'Eurocamera ha escluso da conteggio delle emissioni nocive per il clima - è quello ...

Da dove dobbiamo ripartire Dallae dalla giustizia sociale. Se stiamo su questi terreni in modo forte e credibile vinciamo noi".L'ambientalismo politico ha una missione: non perdere le persone spaventate dallaUn mercoledì sera qualsiasi su Retequattro, nel pieno delle settimane che hanno sconvolto l'...In un Paese esposto al cambiamento climatico come il nostro, "non c'è più tempo per unagraduale". E dall'esito del voto spagnolo arriva un monito per i futuri assetti in Europa ...

sulla transizione ecologica, con questo governo è il disastro LA NOTIZIA

L’Europa dipende per il 100% delle importazioni dalla Cina per le terre rare pesanti e la Turchia fornisce il 90% del boro, usato per le batterie elettriche. Bisogna pensare al ruolo dell’Italia, a pa ..."Più del negazionismo - ha aggiunto Amato - mi preoccupa la rimozione dovuta a opportunismo politico. La transizione ecologica comporta un cambiamento ...